РИАМО - 24 окт. До конца текущей недели застройщик жилищного комплекса «Андерсен» в поселении Десеновское Москвы должен устранить замечания надзорного органа и подать заявку на получение заключения о соответствии (ЗОС) на дом №55, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Два дома ЖК «Андерсен» (№55 и №6) в поселении Десеновское, в районе дереревни Десна, планируется ввести в эксплуатацию до конца года. Сроки ввода неоднократно переносились. Представитель застройщика ЗАО «Десна Лэнд» сообщил, что в конце сентября компания подала документы на получение ЗОС на дом №55.

«Надзорным органом были выявлены нарушения в части пожарной системы, лифтового оборудования. На сегодняшний день замечания устранены. И на днях мы повторно будем подавать заявку на получение ЗОС», – отметил представитель застройщика.

Однако представитель Мосгосстройнадзора не подтвердил факт устранения застройщиком всех выявленных строительных недоделок.

Вместе с тем заместитель председателя Мосгосстройнадзора Александр Гончаров поручил ЗАО «Десна Лэнд» максимально оперативно устранить замечания, чтобы получить ЗОС, а до 30 ноября 2019 года – разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

Что касается дома №6, по которому застройщик до 18 октября планировал подать извещение о готовности корпуса в надзорный орган, по нему застройщик также не уложился в заявленные сроки.

«Существовали проблемы с подрядчиком, проводившим работы по фасаду. Было принято решение заменить его на подрядную организацию, которая достраивала дом №55. Теперь срок завершения работ и подачи извещения об окончании строительства дома №6 перенесен на середину ноября», - пояснил представитель застройщика.

Он отметил, что необходимое для достройки дома №6 финансирование имеется.

Заместитель председателя комитета обязал застройщика осуществить ввод данного корпуса в эксплуатацию до 25 декабря 2019 года.

«После этой даты мы проведем встречу в аналогичном составе, где застройщик доложит о результатах проделанной работы», - подчеркнул он.

Также обсуждался вопрос наложения ареста на земельный участок под корпусами. Как отметил представитель застройщика, это связано с требованиями выплаты неустоек теми гражданами, чьи дома уже введены в эксплуатацию.

«Арест наложен на все имущество ЗАО «Десна Лэнд» и мы не можем осуществлять никакие регистрационные действия», - сообщил представитель фирмы.

Гончаров поручил ему предоставить в комитет всю информацию по данному вопросу для детального изучения и поиска максимально оперативного решения.