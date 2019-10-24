РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 окт. На Большой Серпуховской улице в подмосковном Подольске водитель Volkswagen Tiguan не справился с управлением и столкнулся с бензовозом, пострадавших нет, пожарные предотвратили разлив топлива, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«23 октября примерно около 23:00 на Большой Серпуховской улице у дома №50 недалеко от остановки «Автоколонна 1127» легковой автомобиль Volkswagen Tiguanстолкнулся с бензовозом. Никто не пострадал. За рулем иномарки был молодой парень, который ехал с отцом на его машине. После лобового удара бензовоз прижал иномарку к припаркованной сцепке», – сказал свидетель.

На бензовозе в результате ДТП пробило топливный бак. Угрозу разлива топлива оперативно устранили прибывшие спасатели.