РИАМО - 24 окт. С 7 по 9 февраля 2020 года в Пушкине пройдет 10-й фестиваль «Кубок равноапостольного Николая Японского», ожидается прибытие свыше 3 тысяч борцов, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В следующем году мероприятие расширит географию участников и пройдет в статусе международного.

«Планируется, что фестиваль примет спортсменов из разных регионов страны, команды из Республики Беларусь и Казахстана. Также почетными гостями фестиваля станут представители Японии во главе с губернатором префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки», - уточняется в сообщении.

В основную фестивальную программу включены 18 видов единоборств и боевых искусств. Помимо этого, в рамках фестиваля состоится матчевая встреча сборных России и Японии по карате, сумо, киокушинкай и всестилевому каратэ. Заявлены как командные схватки 5 на 5, так и индивидуальные поединки.

Регистрация участников откроется уже в начале декабря и будет доступна на портале живуспортом.рф.

«Участниками первого «Кубка Николая Японского» стали несколько команд из муниципальных образований региона. А уже сегодня фестиваль приобрел статус международного. Этот уникальный проект, представляющий собой синергию культуры духовной и физической, с каждым годом объединяет все больше единомышленников из городов России и других стран мира», - отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он добавил, что 2018 год стал перекрестным Годом России и Японии. С того момента отношения между нашими странами получили новый виток развития. Московская область планирует и дальше продолжать сотрудничество, и укреплять международные связи уже на региональном уровне. И на спортивной арене сделать это можно наиболее эффективно.