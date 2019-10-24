РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 окт. Четыре команды школьников из Люберец 25 октября отправятся в подмосковную Истру на региональный чемпионат по компьютерным играм, где они сразятся в онлайн-игре World of Tanks с ребятами из других муниципалитетов, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Развитие молодежных патриотических движений и популяризация компьютерного спорта – основные цели соревнований, поставленные организатором, центром обеспечения деятельности Общественной палаты Московской области и патриотического воспитания.

«К примеру, из школы №6 на чемпионат поедет команда, участники которой входят в движение «Юнармия». Это три парня и одна девушка в возрасте от 14 лет. Ребята заинтересованы в участии, вместе со школьным руководителем «Юнармии» Виктором Додоновым они собираются после уроков и тщательно готовятся к чемпионату», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что городской округ Люберцы на соревнованиях по компьютерному спорту представят четыре команды из нескольких школ.

«Благодаря компьютерной игре ребята отлично знают характеристики всех танков, и эти знания в будущем могут пригодиться им, скажем, во время службы в танковых или инженерных войсках», – подчеркнул Ружицкий.

В день проведения чемпионата для участников подготовлена насыщенная программа. После компьютерных сражений ребята смогут посетить местный музей отечественной военной истории, поучаствуют в подвижных играх военной тематики.