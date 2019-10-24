РИАМО - 24 окт. Предпринимательскому сообществу Москвы предложат обсудить запрет продажи алкоголя в жилых домах в так называемых «магазинах-наливайках», сообщил журналистам в четверг председатель комиссии по безопасности, спорту и молодежной политики Мосгордумы Кирилл Щитов.

В четверг в Мосгордуме обсудили проблему с наличием во дворах многоквартирных домов магазинов по продаже разливных алкогольных напитков на первых этажах и в непосредственной близости от детских площадок.

«В ближайшее время проведем цикл дискуссий с предпринимательским сообществом на площадке Московской торгово-промышленной палаты, чтобы обсудить, как сами предприниматели предлагают регулирование проблематики. Потому что страдают от «наливаек» не только жители домов, но и добросовестные предприниматели, которые не продают алкоголь после 23:00. Они от недобросовестной конкуренции страдают, поэтому мы предложим предпринимательскому сообществу самим выработать механизмы», – сказал Щитов.

Госдума в осеннюю сессию рассмотрит проект федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции».

В течение этого года «Молодая Гвардия Единой России» провела мониторинг многоквартирных домов на наличие «наливаек», магазинов по продаже разливных алкогольных напитков на первых этажах и в непосредственной близости от детских площадок.