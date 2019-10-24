РИАМО - 24 окт. Следствие ходатайствует об аресте заместителя председателя общественной правозащитной благотворительной организации «Комитет за гражданские права» Андрея Маякова, которого обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве.

«Директор правозащитной организации получил от лица, приговоренного к длительному сроку лишения свободы, в качестве первого транша 200 тысяч рублей в счет обещанного незаконного вознаграждения. Всего предполагалась, что незаконное вознаграждение составит 2,5 миллиона рублей. В обмен он обещал оказать содействие в проведении органами прокуратуры проверки законности вынесенного ему ранее приговора», - рассказала Иванова.

Ранее Маякову уже были предъявлены обвинения в покушении на мошенничество. В ходе расследования обыски прошли по месту его жительства, а также в офисе «Комитета за гражданские права». Следователями были изъяты предметы, имеющие значение для дела.

Теперь следствие ходатайствует о заключении Маякова под стражу. Вопрос об аресте будет рассматриваться в Бабушкинском районном суде.