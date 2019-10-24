РИАМО - 24 окт. Завершается благоустройство парка Дружбы, расположенного недалеко от станции метро «Речной вокзал», на его территории обустроили детские и спортивные площадки, скейт-парк, восстановили амфитеатр, начали высаживать более 5 тысяч деревьев и кустарников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что более 60 лет назад парк заложили делегаты VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходившего под лозунгом «За мир и дружбу». За годы там вырос музей монументального искусства под открытым небом – с монументом «Дружба», копиями работ Веры Мухиной «Хлеб» и «Плодородие», памятником Сервантесу и скульптурами, переданными в дар Москве другими городами и государствами.

«Парк уникален. Единственное, чего ему не хватало, – благоустройства. Площадки, дорожки, скамейки и другие элементы инфраструктуры порядком износились и морально устарели. В ходе благоустройства мы, во-первых, привели в порядок все это хозяйство, а во-вторых, создали новые точки притяжения для прогулок и отдыха», - написал Собянин на своем персональном сайте.

По его словам, в парке реконструировали детскую площадку, создали три новых игровых зоны и завершают еще три. Кроме того, стало больше возможностей для активного отдыха: сделана площадка для настольного тенниса и скейт-парк, завершается обустройство площадки для воркаута и многофункциональной площадки.

«Отдыхающих от мала до велика притягивает новая площадка с качелями. Восстановили амфитеатр – осталось обустроить места для сидений из деревянной террасной доски. Привели в порядок и расположенную рядом площадь, а украшающий ее монумент «Дружба» отреставрировали. Скоро там установят лавочки и урны», - добавил мэр.

Он отметил, что по просьбе жителей рядом с Фестивальными прудами в парке установлены беседки для отдыха, где будут столы и лавочки. Из новых беседок открывается прекрасный вид на водную гладь.

По словам мэра, парк Дружбы – не только место отдыха и прогулок. Он связывает жилые кварталы со станцией метро «Речной вокзал». Идти от дома до метро и обратно стало более удобно.

Также на территории парка начали высаживать деревья и кустарники, всего планируется посадить более 5 тысяч штук.