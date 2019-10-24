РИАМО - 24 окт. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг приняли закон о создании реестра недобросовестных водопользователей на территории Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.

Большинство депутатов поддержали внесение соответствующих изменений в статью 4 регионального закона «О регулировании водных отношений на территории Московской области».

«Проект закона разработан в соответствии с федеральным законом №139-ФЗ в части ведения реестра недобросовестных водопользователей, а также совершенствования процедуры проведения аукциона на право заключения договора водопользования», - сказал исполняющий обязанности министра экологии и природопользования Московской области Владислав Холодков, представляя депутатам законопроект.

Он отметил, что данная мера необходима для предотвращения случаев недобросовестного использования водных объектов.