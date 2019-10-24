РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 24 окт. На улице Советская в Домодедове 30 октября состоится митинг в память о жертвах политических репрессий, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«30 октября в 12:00 у памятника жертвам политических репрессий на улице Советская состоится митинг, посвященный событиям 1974 года, когда политзаключенные мордовских и пермских лагерей объявили голодовку в знак протеста против политического насилия в Советском Союзе и провозгласили День политзаключенного в СССР», – говорится в сообщении.

День политзаключенного в СССР ежегодно отмечают 30 октября. В этот день традиционно проходят траурные акции и мероприятия, посвященные памяти людей, погибших и пострадавших в ходе политических репрессий.