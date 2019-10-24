РИАМО – 24 окт. Национальные стандарты, которые регламентируют принципы и определение «зеленой продукции», Роскачество в ближайшее время представит на рассмотрение в Росстандарт, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В ближайшее время на утверждение должны быть отправлены шесть национальных стандартов, они касаются принципов определения «зеленой продукции». При производстве таких товаров минимизируется ущерб окружающей среде», – отмечается в материале.

Целью данных мер является продвижение продукции на внутреннем и внешнем рынках. На первом этапе эти стандарты, прежде всего, будут касаться категорий продукции, которые относятся к продуктам питания, сельскохозяйственному сырью и удобрениям.

В России утверждена дорожная карта по созданию брендов экологически чистой продукции. Минсельхоз разработал проект федерального закона «Об экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии». Он вступит в силу 1 января 2021 года.

Документ будет регулировать производство, хранение, транспортировку, маркировку и реализацию таких продуктов, также уточняет определение органической продукции, содержащееся в законе «Об органической продукции» (вступает в силу 1 января 2020 года).