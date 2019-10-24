РИАМО - 24 окт. Мособлдума приняла в третьем чтении законопроект, которым разрешила предоставлять в аренду казачьим обществам земельные участки без торгов в восьми муниципалитетах Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.

«Земельные участки находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются казачьим обществам в аренду без проведения торгов для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ», - сказал зампред Мособлдумы Игорь Чистюхин, представляя законопроект.

Он уточнил, что участки могут предоставлять на территории городских округов Богородский, Подольск, Рошаль, Ленинский, Можайский, Наро-Фоминский, Орехово-Зуевский, Раменский.