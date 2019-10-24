РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 окт. На полигоне Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска впервые прошло открытое первенство России по высокоточной стрельбе F-class, сотрудники предприятия продемонстрировали возможности снайперской винтовкой Мосина 1944 года выпуска, сообщается на сайте предприятия.

Открытое первенство России по высокоточной стрельбе F-class прошло в честь 100-летия со дня рождения Михаила Калашникова. Основной задачей участников было попадание в центральную зону бумажной мишени, удаленной на трех дистанциях – 800 ярдов (731,5 метра), 900 ярдов (822,9 метра) и 1000 ярдов (914,4 метра).

«Команда хозяев полигона решила удивить соперников, экипированных самыми современными образцами оружия и оптикой, продемонстрировав им возможности армейского оружия. Представители ЦНИИТОЧМАШ выступили со снайперской винтовкой Мосина 1944 года выпуска со штатным оптическим прицелом и боеприпасом», – говорится в сообщении.

Причем эта трехлинейка, принятая на вооружение русской армии в далеком 1891 году, не пролежала где-то на складе в ожидании своего часа, а принимала участие в боях Великой Отечественной войны.

«И винтовка Мосина в очередной раз показала себя с самой лучшей стороны, продемонстрировав в опытных руках хорошие результаты», – отмечается в сообщении.

Призерами четвертого открытого первенства России по высокоточной стрельбе F-class в личном абсолютном зачете по трем дистанциям в ограниченном классе F-TR стали Сергей Маслов, Владислав Уцеховский, Сергей Помошников (Москва); в открытом классе F-Open – Дмитрий Джафарханов, Андрей Рябинский (Москва), Сергей Ветров (Волгоград).

Подмосковье впервые приняло подобный турнир, который проходит в России с 2012 года. Предыдущие открытые первенства России прошли в Дагестане, Волгограде и Санкт-Петербурге.

Организатором соревнований выступила районная спортивная общественная организация «Раменский стрелковый клуб» при медийной поддержке Orengun Team. ЦНИИТОЧМАШ активно поддержал проект, реализуя политику популяризации стрелкового спорта, приобщения различных слоев общества к культуре владения оружием и патриотического воспитания.