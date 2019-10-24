РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 окт. В парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец 2 ноября состоится паркран в стиле 90-х годов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Яркие лосины и леггинсы, олимпийки и «треники» Adidas – все это пригодится участникам забега, который пройдет 2 ноября в парке культуры и отдыха «Наташинские пруды». Окунуться в стилистику 90-х будет интересно не только тем, кому сегодня за 40, но и молодым жителям Люберец», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что желающие принять участие в забеге должны следовать обязательному дресс-коду – спортивные костюмы, кепки, барсетки. Для девушек – яркие лосины, яркий макияж, крупная бижутерия.

Забег будет сопровождать музыка 90-х – песни «Кар-Мэн», «Комбинации», «Любэ» и группы «На-На».

Сбор участников забега в 8:45 на площади народных гуляний.