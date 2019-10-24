РИАМО - 24 окт. В День борьбы с инсультом, 29 октября, в столице пройдет акция «Оденься в красное!», Крымский мост и фасады домов, обрамляющие Тверскую площадь, также подсветят красным, говорится в сообщении организаторов акции.

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти в мире. В России ежегодно происходит более 400 тысяч случаев инсульта, причем лишь 8-10% из них оказываются относительно легкими и заканчиваются восстановлением нарушенных функций в первые три недели заболевания.

«Каждый из нас может поддержать данную инициативу, привлекая внимание к важности профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и профилактике инсульта. Для этого достаточно принять участие в Instagram-конкурсе или флешмобе, проходящем в Москве на Крымском мосту и Тверской площади. Это поможет другим узнать больше о том, как не допустить развитие данного заболевания», - говорится в сообщении.

В поддержку акции «Оденься в красное!» нужно 29 октября пройтись под красным зонтом по подсвеченному красным цветом Крымскому мосту или по Тверской площади.

«Сфотографируйтесь на фоне любого объекта, подсвеченного красным в Москве - Крымский мост или Тверская площадь - и опубликуйте фотографию в своем аккаунте в Instagram. Аккаунт на время акции должен быть открыт», - уточняется в материале.

Под фото нужно указать хештеги #ДеньборьбысИнсультом2019, #GoRed_Russia, чтобы принять участие в конкурсе и выиграть приз.

Поддержать акцию может каждый. Жители России, которые не имеют возможность сфотографироваться на фоне подсвеченных архитектурных объектов Москвы, могут опубликовать в Instagram свои фотографии в красной одежде с указанием хештегов акции.

Акция «Оденься в красное!» традиционно направлена на привлечение внимания общественности к проблеме высокой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и повышение осведомленности о мерах профилактики ССЗ.