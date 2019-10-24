РИАМО - 24 окт. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг приняли в третьем чтении законопроект, согласно которому арендная ставка на земельные участки, находящиеся в собственности Московской области, увеличивается на 3,7% в 2020 году, передает корреспондент РИАМО.

Речь идет об увеличении базового размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Подмосковья или государственная собственность на которые не разграничена. Данная мера необходима для увеличения доходной части регионального бюджета.

«Проект закона был одобрен 17 октября. Предлагается увеличить базовый размер на 3,7%. Комитет предлагает принять законопроект за основу и в целом», - сказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию Владимир Шапкин.

Законопроект большинством голосов был принят во втором и третьем чтениях.

Законом предусмотрено установление базового размера арендной платы за земельные участки сельскохозяйственного назначения, земли, занятые жилищным фондом, а также предоставленные гражданам и их некоммерческим объединениям, в том числе в границах населенных пунктов.

Кроме того, законом зафиксировано установление ставки аренды земельных участков из земель водного фонда (в размере 479 рублей за гектар, либо в соответствии с базовой ставкой на сельхозземли). Также определен размер платы за участки, расположенные в полосе отвода железных дорог, — 3,03 рубля за квадратный метр. Законом предусмотрено установление ставки аренды и для иных видов земель. В большинстве случаев базовый размер платы отличается для разных муниципалитетов региона.