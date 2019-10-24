РИАМО - 24 окт. Мособлдума приняла в третьем чтении законопроект, который предлагает заменить выдачу питания беременным, кормящим матерям и детям в возрасте от года до трех лет на денежные выплаты с 1 января 2020 года, передает корреспондент РИАМО.

Сумма выплат для беременных женщин составит 400 рублей в месяц, для кормящих матерей при детях до года — 1 тысячу рублей, для детей от года до трех лет — 600 рублей ежемесячно.

«Поступило положительное заключение от губернатора Московской области. Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2020 года. Комитет предлагает думе принять закон за основу и в целом», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев, представляя законопроект.

На обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в бюджете региона на 2020 год заложено более 1,4 миллиардов рублей. Дополнительная потребность средств бюджета Московской области составит 775 миллионов рублей. При этом оптимизация расходов на содержание пунктов выдачи питания составит 179,6 миллиона рублей, уточняется в материалах к законопроекту.

Законопроект в окончательном чтении поддержали большинство депутатов.