РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 24 окт. Порядка 100 жителей Красногорска присоединились к проекту «Я рисую Подмсоковье», посвященному 90-летию Московской области, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В доме правительства Московской области 23 октября поблагодарили участников творческого проекта, посвященного 90-летию региона. К проекту «Я рисую Подмосковье», организованному Фондом поддержки искусства и культуры «Красный угол», присоединились Красногорск и еще 5 муниципалитетов.

«Воспитанники художественных школ Красногорска, поселка Нахабино и села Петрово-Дальнее вместе с профессиональными живописцами в июне рисовали исторические объекты в парках округа, проводили круглые столы, перенимали опыт у профессиональных художников. Всего в масштабном фестивале приняли участие около 100 красногорцев», – говорится в сообщении.

Творческий проект «Я рисую Подмосковье» посвящен истории и наследию не только Московской области, но и всей страны.

«Ученики художественных школ округа организовывали мастер-классы для жителей. Любой желающий мог принять участие в рисовании», – сказал директор Красногорской художественной школы Александр Дроздов.