РИАМО - 24 окт. На станции метро «Отрадное» Серпуховско-Тимирязевской линии утром в четверг пассажирка упала на пути прямо под прибывающий поезд, говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

«На станции метро «Отрадное» <…> с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд упала женщина. Прибывшие на место медики констатировали смерть пассажира», – отмечается в материале.

По факту происшествия в настоящий момент проводится проверка.

Как сообщалось в официальном Twitter-аккаунте Московского метрополитена, из-за падения пассажира на пути было остановлено движение от «Савеловской» до «Алтуфьево», а в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. На данный момент движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии введено в график.

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