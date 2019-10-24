РИАМО - 24 окт. Первый заместитель председателя правительства Московской области - министр образования региона Ольга Забралова покинула пост главы Минобразования, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Соответствующее решение большинством голосов поддержали депутаты Мособлдумы на заседании в четверг.

Как уточнил постоянный представитель губернатора Московской области в Мособлдуме Александр Горбылев, ранее постановлением губернатора были внесены изменения в перечень должностных лиц, входящих в состав подмосковного правительства. Согласно изменениям, должность первого заместителя председателя правительства Московской области - министра образования Московской области разделена на две.

«В соответствии с законодательством Московской области губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев внес на согласование Московской областной думы кандидатуру Ольги Сергеевны Забраловой для назначения на должность первого заместителя председателя правительства Московской области. <...> Прошу поддержать данную кандидатуру», - сказал Горбылев.

Он отметил, что Забралова работает в правительстве Московской области с октября 2012 года. Она занимала должности министра социальной защиты населения, зампреда правительства. На должность первого зампреда правительства Московской области - министра образования региона Забралова была назначена в сентябре 2018 года.

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