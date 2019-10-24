РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 окт. Юных жителей Люберец приглашают принять участие в конкурсе «Нарисуй «Елку Победы», ребятам предстоит пофантазировать на тему новогоднего праздника победного 1945 года, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Всероссийский конкурс «Нарисуй «Елку Победы» подготовили музей Победы и «Почта России». Конкурс приурочен к 75-летию первой фронтовой елки Победы. В конкурсе могут принять участие школьники от 7 до 17 лет.

«Рисунок может быть создан на основе рассказов прабабушек и прадедушек, ведь более 50 тысяч наших земляков ушли на фронт в далекие сороковые. Им есть что рассказать о том нелегком времени», – отметил Ружицкий.

Глава Люберец уточнил, что работы на конкурс принимаются до 10 ноября. Рисунки девяти победителей будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток, которую выпустит «Почта России» ограниченным тиражом.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса.