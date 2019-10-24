РИАМО - 24 окт. Движение поездов введено в график на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Ранее движение поездов на участке «серой» ветки от станции «Савеловская» до станции «Алтуфьево» остановилось из-за падения пассажира на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

«Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии от «Савеловской» до «Алтуфьево» введено в график», – говорится в сообщении.

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