РИАМО - 24 окт. На станции «Одинцово» Белорусского направления МЖД приступили к установке новой навигации Московских центральных диаметров (МЦД), всего на МЦД-1 и МЦД-2 установят почти 3 тысячи указателей, сообщил в четверг журналистам директор по развитию диаметральных маршрутов ЦППК Артем Царев.

«Самое главное для того, чтобы пассажирам было удобно и комфортно ориентироваться на станции начались работы по замене навигации. <...> У нас почти 3 тысячи указателей будут установлены на двух диаметрах. Это очень крупный навигационный проект, практически уникальный. И на «Одинцово» будет установлено около 90 указателей», - сказал Царев.

В свою очередь заместитель главы пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Анна Лапушкина уточнила, что в Московском метрополитене также идут работы по обновлению навигации в рамках интеграции МЦД с метро. Всего в подземке будет заменено более 60 тысяч указателей.

«Обозначение диаметров мы выбирали совместно с нашими пассажирами через приложение метрополитена, которым пользуется порядка 3 миллионов наших постоянных пассажиров», - добавила Лапушкина.

Запуск первых двух маршрутов МЦД запланирован на конец 2019 года. МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» – это 132 километра пути и 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

Московские центральные диаметры – крупнейший транспортный проект, представляющий из себя новое наземное метро, которое объединит формат пригородных электричек и столичного метрополитена.