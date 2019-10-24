РИАМО - 24 окт. Гастроэнтеролог Мария Бадалян предупредила людей с болезнями желудочно-кишечного тракта об опасности употребления кофе вместо завтрака, сообщает Федеральное агентство новостей.

Как считает специалист, пить кофе по утрам следует только тем, кто полностью уверен в своем здоровье.

«Если же у человека желчекаменная болезнь, холецистит или билиарный сладж, такой «завтрак» никуда не годится», — сказала Бадалян.

В материале добавляется, что кофе также представляет угрозу для здоровья гипертоников. Страдающим от пониженного давления, наоборот, этот напиток может принести пользу, подняв давление до нормы. Главным при этом является соблюдение меры – пить кофе вместо приема пищи на завтрак каждый день не стоит.

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