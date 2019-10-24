РИАМО – 24 окт. Замминистра Минкомсвязи Алексей Волин заверил, что блокировка Telegram в России не означает запрет на пользование этим мессенджером, сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram не запрещен для использования в стране.

«Осуществляются (блокировки – ред.), одно другому не противоречит. Решение о блокировке сервиса технического не означает запрет на пользование этим сервисом», – сказал Волин.

На уточняющий вопрос, законно ли пользоваться мессенджером в России, собеседник ответил утвердительно.

Роскомнадзор блокирует Telegram с апреля 2018 года по решению суда из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования, однако сервис все еще доступен пользователям.

В сентябре 2019 года в СМИ появились сообщения о том, что в Тюменской области тестируется новое оборудование, предназначенное для блокировки Telegram и других запрещенных в России сервисов.