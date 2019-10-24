РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 24 окт. Временные отключения холодной воды могут пройти в нескольких домах на улицах Красноармейская и Советская в поселке Нахабино подмосковного Красногорска в четверг из-за промывки сетей водопровода, сообщается на официальном сайте ПАО «Водоканал».

«24 октября с 9:00 до 16:00 возможна повышенная мутность и кратковременные отключения холодной воды в домах по адресам: поселок Нахабино, улица Красноармейская, дома №№4, 5А, 44, 60 и улица Советская, дом №28», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что это связано с работами по промывке сетей водопровода.