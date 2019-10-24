РИАМО - 24 окт. Движение поездов восстановили на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена от станции «Савеловская» до станции «Алтуфьево» после падения пассажира на рельсы, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии от «Савеловской» до «Алтуфьево» восстановлено и вводится в график», – говорится в сообщении.

Ранее движение поездов на участке от станции «Савеловская» до станции «Алтуфьево» остановилось из-за падения пассажира на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Движение поездов на «серой» ветке метро ввели в график>>