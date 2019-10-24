РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 24 окт. Пенсионеры деревни Козино подмосковного Красногорска могут в четверг пройти диспансеризацию в рамках программы «Активное долголетие», сообщила начальник управления по социальным вопросам администрации горокруга Эльвира Кавалерская.

В рамках программы «Активное долголетие» во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях округа выделен Единый день диспансеризации для людей пожилого возраста, пенсионеров. К программе присоединились и фельдшерско-акушерские пункты. В частности, диспансеризацию проводят в четверг в ФАПе деревни Козино.

«Сегодня (24 октября – ред.) в ФАПе деревни Козино организован выезд центра здоровья поликлиники №3 Красногорской горбольницы №2. Мы посмотрим, какая потребность будет в этом виде медицинской помощи. Дальше по мере записи пациентов будут организованы выезды врачей-специалистов», – сказала Кавалерская.

Она отметила, что Единый день диспансеризации проводят с 10:00 до 15:00. Для участия пожилым гражданам нужно предварительно записаться через систему ЕМИАС или непосредственно в ФАПе.

Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Козино рассчитан на 20 посещений в смену. Он обслуживает население деревень Козино, Желябино и Нефедьево теруправления Нахабино. С начала года в ФАП обратились более 2 тысяч человек.

Всего в сельской местности Красногорска располагаются 5 фельдшерско-акушерских пунктов.