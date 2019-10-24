РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 окт. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) в Подольске занимается разработкой нового спортивного пистолета «Аспид» для трех дисциплин практической стрельбы с повышенным гарантийным ресурсом и улучшенной эргономикой, сообщается на сайте предприятия.

«ЦНИИТОЧМАШ ведет работу над новым 9 на 19-миллиметровым спортивным пистолетом для практической стрельбы, он будет обладать повышенным гарантийным ресурсом и улучшенной эргономикой. В соответствии с тактико-техническим заданием гарантийный ресурс пистолета составит не менее 25 тысяч выстрелов, а материалы и комплектующие, используемые в пистолете, обеспечат возможность его эксплуатации в интервале температур от минус 30 до плюс 50 градусов», – говорится в сообщении.

Вместимость магазина для пистолета классов серийный и серийный облегченный составит 18 патронов, класса стандартный – 22 патрона. Для улучшения эргономики рукоятка пистолета будет иметь посадочные места под накладки с левой, правой и тыльной стороны, что позволит спортсменами легко адаптировать длину и ширину рукоятки под свои антропометрические данные.

Спортивный пистолет «Аспид» планируется разрабатывать на платформе пистолетного комплекса «Удав», который в сентябре с успехом завершил опытно-войсковую эксплуатацию.

Пистолет разрабатывают в трех вариантах для трех классов (дисциплин) практической стрельбы: серийный, серийный с оптическим прицелом облегченный, стандартный. Финальную конструкцию каждого варианта уточнят по результатам исполнения технического проекта, предварительных испытаний, а также согласуют с Федерацией практической стрельбы России.

«В сегменте спортивного и гражданского оружия сегодня сложились условия для активного импортозамещения. В первую очередь, мы видим рост спроса. Например, практической стрельбой сегодня в России занимается более 10 тысяч человек, в два раза больше, чем пять лет назад. Во-вторых, из-за западных санкций поставки импортной продукции минимальны», – сказал индустриальный директор кластера вооружений корпорации «Ростех» Сергей Абрамов.

По его словам, стоит рассчитывать, что этот высокотехнологичный и конкурентоспособный продукт от ЦНИИТОЧМАШ будет очень востребован на российском рынке.