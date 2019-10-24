РИАМО – 24 окт. Информация о продаже неизвестными в Сети базы данных клиентов Сбербанка является «слухами и домыслами», сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее СМИ сообщили о том, что на одном из сайтов даркнета на продажу выставили базу персональных данных клиентов Сбербанка. База содержит порядка миллиона строк с полными данными, включая паспорт, прописку, адреса проживания, телефоны, счета, сумму остатка или задолженности.

«В Сбербанке и его дочерних компаниях таких утечек персональных данных клиентов не было», – подчеркнули в пресс-службе финансово-кредитной организации.

Информацию об утечке персональных данных 11,5 тысяч клиентов в банковском учреждении назвали слухами и домыслами.

«Вся официальная информация по этой теме была опубликована банком ранее. Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов», – сказали в пресс-службе.