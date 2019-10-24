РИАМО - 24 окт. В районе Южное Тушино на северо-западе Москвы ввели в эксплуатацию храмовый комплекс святителя Николая Мирликийского Чудотворца, объект получил соответствующее разрешение, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Храмовый комплекс находится на берегу Химкинского водохранилища по адресу: Лодочная улица, дом 16, строения 1, 2. Его общая площадь вместе с домом причтой составляет 1,5 тысяч квадратных метров. Храм возведен в стиле владимиро-суздальской архитектуры, он рассчитан на 180 прихожан

«Храм строился под эгидой Федерального агентства морского и речного транспорта и призван стать духовным центром для моряков и речников России. Церковь украшена в едином стиле: морская тематика присутствует на светильниках, аналоях, киотах и всей храмовой мебели. Среди элементов декора – стилизованные штурвалы, якоря, Андреевские кресты и многое другое. Главный символ – крест в лодке. Все детали внутреннего убранства и утварь – не типовые, а заказывались специально для храма», – отмечается в материале.

Рядом с храмом располагается двухэтажный приходской дом со звонницей. В нем будет находиться небольшая хлебопекарня, просфорная и просфорная. Кром того, здесь разместятся церковно-приходская школа, различные кружки и административные помещения.

Храм святителя Николая Мирликийского Чудотворца в Южном Тушине возведен за счет инвесторов и пожертвований прихожан.

Программа строительства православных храмов в Москве реализуется на добровольные пожертвования прихожан. Для сбора средств создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями которого выступают мэр города Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.