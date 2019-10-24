23 октября для многих жителей городского округа Красногорск и северо-запада Москвы было окрашено в красный цвет высоких баллов пробок. Волоколамское шоссе стояло от Павшинской поймы в сторону Москвы до платформы Трикотажная. Корреспондент РИАМО пообщалась с водителями, очевидцами и экспертом.

Что случилось

Теперь в городском округе Красногорск страдают не только пассажиры электричек от нерегулярного сообщения транспорта между Москвой и областью из-за реконструкции путей для МЦД-2. Утром 23 октября автомобилисты и пассажиры наземного транспорта столкнулись с настоящим коллапсом на Волоколамке, который начался с 7 утра и продолжался весь день.

Причина затора – масштабный ремонт, который развернули около развязки МКАД с Волоколамским шоссе. Дорога в сторону Москвы, а также две полосы на МКАД оказались закрыты. Транспортный поток из машин, автобусов и маршруток втиснулся на небольшой двухполосный дублер, который следует параллельно закрытому шоссе и заканчивается светофором.

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Что планируется

Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы сообщает, что реконструкция Волоколамского шоссе является «крупнейшим проектом развития дорожно-транспортной инфраструктуры на северо-западе столицы». Так как это масштабный проект, реконструкцию разделили на несколько частей, и большая часть работ уже выполнена.

Завершающий этап – реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД и участка шоссе от кольцевой автодороги до реки Сходни. Сейчас это развязка «клеверного типа», и из-за пересечения транспортных потоков тут образуются пробки сразу на трех дорогах: на МКАД, на Волоколамском и Пятницком шоссе. После реконструкции эта развязка будет дополнена съездами.

По сообщению ведомства, на этом участке планируется построить и реконструировать 1,8 километра дорог. Проезжую часть расширят, а на пересечении Волоколамского шоссе с Походным проездом возведут эстакаду, которая будет состоять из 6 полос – по 3 в каждую сторону. Также будет реконструирован мост через реку Сходню, несколько пешеходных переходов на этом участке дороги и построен новый пешеходный переход около дома 95. На сайте комплекса градостроительной политики указано, что эти работы будут завершены к 2021 году.

Что говорят строители

Рабочие, которые участвуют в строительстве и реконструкции шоссе, подтверждают, что «Волоколамка будет расширена на этом участке, будет больше полос». Но о точных сроках завершения ремонта не знают: «Это к начальству, мы только кладем асфальт». Видно, что строители здесь надолго, учитывая количество строительных вагончиков вдоль шоссе. Картина около МКАД действительно напоминает масштабную стройку: три строительных крана, красные ограждения, перерытая земля и настилы для прохода.

Именно эта часть шоссе соединяет городской округ Красногорск с Москвой, и многие жители города и района используют эту дорогу, чтобы добраться до ближайшей станции метро – «Тушинская». Здесь много бизнес-центров и рядом находится платформа Трикотажная, где есть ощутимый пассажиропоток, хотя и не такой большой, как на соседней станции электричек Тушино.

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Бегом по МКАД

Этот ремонт застал пассажиров и сотрудников ближайших к шоссе организаций врасплох. На неудобство пожаловались работники ближайшей налоговой, которым теперь придется ездить на работу на метро и идти от станции «Волоколамская» пешком. А вчера, по словам женщин, автобусы, которые шли по МКАД, изменили маршрут движения и не заезжали на Волоколамку: «Водитель сказал, что можно выйти тут, прямо на МКАД, если мы хотим. Нам пришлось бежать прямо по дороге, никаких светофоров нет. Опоздали на работу. Еще вчера этого не было».

На знакомом месте теперь сориентируешься не сразу. Автобусную остановку перенесли на дублер, и чтобы доехать до станции метро «Тушинская» от остановки «Спас», придется пройти пешеходный переход и еще сто метров по ходу движения до светофора. После перехода нужно вернуться чуть назад, к остановке. На сайте «Мосгортранса» информации о переносе этой остановки нет.

Что говорят водители и пассажиры

Водители автобусов сохраняют спокойствие: на смену они заступают рано утром, и начальство автобусных парков предупредило о ремонте и возможных пробках.

«Что делать – мы работаем как обычно», – говорит водитель 930-го маршрута, который следует от станции Павшино в Красногорске до метро «Тушинская».

Из-за ремонта общественный транспорт опаздывал утром на 30–40 минут.

«Я должен был быть на конечной в 07:24, приехал в 07:55. Вторым кругом поехал в 08:30, приехал – в 11:00, а должен был в 10:30», – продолжает водитель автобуса. «Мы отправляемся с конечной остановки согласно графику, а в дороге уж как пойдет», – добавляет он.

Водитель 436-го маршрута — от здания правительства Московской области до станции метро «Тушинская» — рассказал, что делает два круга вместо привычных трех в один отрезок времени. От Трикотажной до «Тушинской», где перекрыто шоссе, раньше автобусы доезжали за 20 минут, теперь – за 40. Но это днем, а утром, с 8 до 11, по словам водителя, «было проехать вообще невозможно».

С ним солидарен водитель маршрутки № 575, которая едет от деревни Юрлово до автостанции «Тушинская» через Митино.

Водитель рассказал, что ехал два часа в утренний час пик по своему маршруту вместо обычных тридцати минут. Пассажиры, по его словам, возмущаются, утром все опоздали на работу. Хотя кто-то из оптимистов и сказал, что утром ехал на работу в общественном транспорте «в тесноте, да не в обиде».

Но автомобилисты, которые стояли на светофоре после утомительной пробки, были рассержены.

«Еду – стою в пробке и матерюсь. И так каждую поездку, а сегодня вдвойне!» – говорит один из автолюбителей.

Жительница Красногорска расказывает: «Я попросила папу отвезти сына в музыкальную школу из Красногорска на Славянский бульвар. На своей машине он ехал с 11 до 13:30».

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Пути объезда

Представитель пресс-службы Центра организации дорожного движения столичного правительства сообщил РИАМО, что водителям рекомендуется воспользоваться другими дорогами или пересесть на общественный транспорт.

«Водителям, которые пользуются Волоколамским шоссе, мы настоятельно рекомендуем воспользоваться метрополитеном или городским транспортом, чтобы сэкономить время», – сказал собеседник агентства. Тем, кому необходимо ехать на автомобиле, лучше проложить маршрут по проспекту Маршала Жукова и Ленинградскому проспекту.

Мнение эксперта

Координатор общественного движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов считает, что все эти мероприятия с расширением дороги и строительством развязки Волоколамского шоссе с МКАД не помогут.

«Красногорск – это проблемное место, где всегда были пробки. Сейчас пробки связаны с реконструкцией железнодорожных путей и строительством развязки», – говорит он. Но на самом деле, считает эксперт, проблема лежит гораздо глубже и нужно разбираться с ней.

«В этом месте живет большое количество людей: Павшинская пойма, недавно введенный в эксплуатацию жилой комплекс «Тетрис» в Красногорске, а жилье по этому направлению все продолжает строиться. Нужно вводить мораторий на строительство жилья, а не расширять дороги, потому что никакое транспортное сообщение не выдержит такого количества людей», – говорит Шкуматов.

Сегодня, 24 октября, на МКАД в районе пересечения с Волоколамкой повторяется вчерашняя ситуация. Похоже, местным жителям и тем, кто привык пользоваться этой развязкой, придется на неопределенное время выбирать обходные маршруты.

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