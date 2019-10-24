РИАМО - 24 окт. Свыше 12 тысяч заявок уже подали подмосковные школьники на участие в олимпиаде кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ), что вывело Подмосковье в лидеры по данному показателю, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Более 12 тысяч заявок подали школьники Московской области на участие в олимпиаде кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ). На сегодняшний день Подмосковье лидирует по количеству заявок», – сказала Забралова.

По ее словам, всего на участие в олимпиаде подали заявки 56 тысяч ребят из 84 регионов России.

«Почетно быть в лидерах. Это во многом заслуга проекта «Наука в Подмосковье», в рамках которого десятки тысяч подмосковных ребят получают современное дополнительное образование, в том числе, технической направленности», – подчеркнула Забралова.

Она добавила, что с начала нового учебного года в подмосковные кружки зачислено уже 205 тысяч детей. Всего в кружках на сегодняшний день занимаются свыше 750 тысяч школьников. С каждым годом все больше ребят приходят обучаться интересным направлениям во внеурочное время.

Регистрация на олимпиаду для учеников 8-11 классов открыта до 30 октября. К концу подходят и отборочные этапы соревнований - их итоги будут подведены уже в начале ноября. Далее старшеклассников ждет командный отборочный этап, который стартует во второй половине ноября.

Регистрация учащихся 5-7 классов на олимпиаду кружкового движения «НТИ.Junior» завершается 27 октября, очные финалы пройдут в ноябре-декабре в 16 регионах России.