РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 окт. Новые парковочные места обустроят на площади 1085 квадратных метров в ходе благоустройства объединенной дворовой территории трех домов на улице Победы в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«На объединенной дворовой территории, включающей дома №№10/1, 12, 14 на улице Победы, в ходе благоустройства сделают ремонт асфальтового покрытия на площади 2997 квадратных метров, обустроят дополнительные парковочные места на площади 1085 квадратных метров. Просим жителей не парковать автомобили во дворе на время производства работ, приносим извинения за временные неудобства», – говорится в сообщении.

Также во дворе отремонтируют и построят тротуары на площади 497 квадратных метров, установят 689 садовых и 669 дорожных бортовых камней, обустроят газоны на площади 400 квадратных метров, обустроят площадки для отдыха на площади 58 квадратных метров, установят 10 лавочек и 10 урн.