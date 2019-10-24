РИАМО - 24 окт. Пьяная ссора двух мужчин в квартире Домодедова завершилась поножовщиной, пострадавшего доставили в больницу, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«22 октября в 15:38 из квартиры дома №6 по улице Горького в Домодедове бригадой скорой помощи с колото-резаным ранением брюшной полости в ГБУЗ МО «Домодедовская ЦРБ» доставлен и госпитализирован житель городского округа Подольск 1989 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий осотрудники полиции задержали владельца квартиры 1974 года рождения, который в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре, причинил колото-резаное ранение пострадавшему.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».