РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 окт. Сотрудники ГИБДД за прошедшую неделю выявили 539 нарушений правил дорожного движения на дорогах Подольска, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«За прошедшую неделю, с 15 по 21 октября, в округе при проведении профилактических мероприятий по линии ОГИБДД по предупреждению дорожно-транспортного травматизма было выявлено и пресечено 539 нарушений правил дорожного движения. Все нарушители привлечены к административной ответственности», – говорится в сообщении.

Также за этот период в Подольске произошло 140 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погиб один человек, еще трое пострадали. За неправильную парковку с улиц округа эвакуировали 63 автомобиля и наложили штрафы на 260 тысяч рублей.