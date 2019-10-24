РИАМО (КОРОЛЕВ) – 24 окт. В травмпункте Королева планируют организовать отдельное помещение для осмотра детей после завершения ремонта в здании медучреждения, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Жители Королева в соцсетях пожаловались на то, что в травмпункте городской больницы и дети, и взрослые ожидают приема в одном помещении.

«Согласно требованию приказа №201Н от 31.03.2010 года «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению при травмах и заболеваниях костно-мышечной системы» разделение потоков пациентов, а именно взрослых и детей, в травматологическом отделении по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи (травмпункте) не предусмотрено», – сказал представитель.

Он добавил, что в перспективе, после завершения комплексного ремонта данного корпуса, планируют организовать выделенное помещение для осмотра детей, что должно решить данную проблему.

В настоящее время уже ведутся работы по капитальному ремонту здания стационара центральной городской больницы, где и расположен травмпункт.