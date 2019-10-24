РИАМО - 24 окт. В Московской области за последние шесть лет показатель младенческой смертности сократился почти в два раза – на 44,3%, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«Одна из наших приоритетных задач – обеспечить высококвалифицированной медицинской помощью будущих и молодых мам, а также новорожденных. Как результат – снижение младенческой смертности. Только в этом году врачи спасли на 21,6% новорожденных больше, чем за аналогичный период прошлого года», – сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Она отметила, что на данный момент показатель младенческой смертности в Подмосковье составляет 3,9 на тысячу родившихся живыми. В то время как в 2013 году он был равен 7,0.

Сегодня в Московской области работают шесть перинатальных центров и клинический институт акушерства и гинекологии, а также 34 родильных дома, оснащенные современным оборудованием. Специалисты регулярно повышают уровень квалификации и отрабатывают на практике оказание реанимационной медицинской помощи и маме, и ребенку в симуляционных центрах.

«У нас организована работа выездной реанимационной неонатологической службы. Это значит, что при необходимости мы можем развернуть реанимацию для новорожденных с тяжелыми патологиями в любой медорганизации Московской области. Наша главная задача – делать все, чтобы сохранить жизнь каждого ребенка, родившегося в Подмосковье», – добавила Лазарева.