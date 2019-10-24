РИАМО - 24 окт. С начала текущего года в столице изъяли более 180 тысяч единиц нелицензионного спиртного на общую сумму 24 миллиона рублей, сообщила в четверг на заседании комиссии Мосгордумы председатель ГКУ Москвы «Московский городской совет общественных пунктов охраны порядка» Татьяна Косаревич.

«За девять месяцев было произведено 152 выезда по жалобам, проверено более 270 объектов, из них с изъятием продукции - 148, больше 50%. Это около 24 миллионов рублей, 180 тысяч изъятого нелицензионного спиртного», - сказала Косаревич.

Она уточнила, что в пункты охраны общественного порядка стало поступать много жалоб на распитие спиртных напитков во дворах, на детских площадках.

«К нам обратились более 100 тысяч москвичей с различными жалобами. Подавляющее большинство этих жалоб касаются нарушения тишины, это связано с распитием спиртных напитков во дворах, на детских площадках, в общественных местах», - добавила Косаревич.

В свою очередь, большая часть москвичей, опрошенных на предмет поддержания инициативы по закрытию «наливаек», высказались за запрет, сообщил руководитель Московского городского отделения ВОО «Молодая гвардия Единой России» Денис Аширов.

«В опросе приняли участие более более 8,2 тысячи москвичей. В ходе опроса мнения москвичей разделились. За инициативу о закрытии высказались 53%», - сказал Аширов.

В осеннюю сессию Госдума рассмотрит проект федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции».

В течение 2019 года «Молодая гвардия Единой России» провела мониторинг многоквартирных домов на наличие «наливаек», магазинов по продаже разливных алкогольных напитков на первых этажах и в непосредственной близости от детских площадок.