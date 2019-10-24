РИАМО - 24 окт. Полицейские обнаружили в промзоне деревни Юрово Раменского городского округа цех по производству фальсифицированной алкогольной продукции, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе осмотра производственного помещения оперативники обнаружили действующую полуавтоматическую линию, 45 тысяч бутылок с готовой алкогольной продукцией, более 5 тысяч пластиковых канистр с этиловым спиртом, объемом по пять литров, шесть пластиковых емкостей по 10 кубических метров с готовой для розлива спиртосодержащей жидкостью», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Общая стоимость алкоголя составила более 1 миллиона рублей. Также в помещении цеха обнаружили более 46 тысяч единиц пустой стеклотары и 280 рулонов этикеток с наименованиями различных марок водки, а также коробки с пробками.

В момент проведения проверки в цехе находились 14 уроженцев Северо-Кавказского федерального округа. Они в антисанитарных условиях разливали алкоголь без соответствующей лицензии. Всех их задержали и доставили в отделение полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

«В настоящее время деятельность цеха прекращена. В результате мероприятия из незаконного оборота изъята поддельная алкогольная продукция, которая передана на ответственное хранение уполномоченной организации», – добавила Петрова.

Следователи проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, чтобы установить организаторов производства.