РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 окт. Сотрудники полиции подмосковного Подольска за прошедшую неделю раскрыли четыре преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, два причинения тяжкого вреда здоровью, один грабеж и три кражи, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«С 15 по 21 октября в дежурную часть УМВД России по городскому округу Подольск поступило более 1,5 тысячи сообщений и заявлений от граждан о происшествиях и преступлениях. Раскрыто четыре преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, два причинения тяжкого вреда здоровью, один грабеж, три кражи», – говорится в сообщении.

Также за прошедшую неделю в округе сотрудниками полиции были проведены рейды по выявлению незаконно проживающих иностранных граждан. Всего было проверено более 100 мест концентрации иностранных граждан, по результатам составлен 91 административный протокол.

Всего на территории Подольска за прошедшую неделю зафиксировано два ухода несовершеннолетних из мест проживания, в настоящее время их нашли.

Сотрудники полиции обеспечили порядок при проведении шести спортивных и 15 культурно-массовых мероприятий с общим количеством участников более 15 тысяч человек.