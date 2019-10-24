РИАМО – 24 окт. Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг самых богатых женщин России, первое место заняла президент компании Inteco Management и экс-супруга мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина.

Состояние Батуриной оценивается в 1,2 миллиарда долларов США. Предпринимательница возглавляет рейтинг Forbes последние семь лет. В 2019 году она занялась сыродельным бизнесом – ей принадлежит английская компания Artisan Farm Ltd, выпускающая бри и гауду под брендом Beau Farm.

Второе позицию в рейтинге заняла основательница крупнейшего российского интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее совокупное состояние составляет 1 миллиард долларов. Оборот компании в прошлом году составил почти 119 миллиардов рублей.

На третьей ступени расположилась супруга петербургского миллиардера Юрия Ковальчука Татьяна (600 миллионов долларов). Семье Ковальчуков принадлежит 49,9% компании «Большой дом 9», которая опосредованно контролирует около трети акций крупнейшего российского страховщика – группы «Согаз».

Елена Рыболовлева, бывшая супруга миллиардера и владельца французского футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева, заняла четвертое место в рейтинге, издание оценило ее состояние также в 600 миллионов долларов.

Пятерку лидеров замыкает член совета директоров «Прогресс капитала» и бывший акционер завода «Лебедянский» Ольга Белявцева с состоянием в 550 миллионов долларов.

По данным журнала, совокупное состояние участниц рейтинга выросло до рекордной суммы в 9,9 миллиарда долларов.