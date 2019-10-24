РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 окт. Ирландское танцевальное шоу Celtica состоится во Дворце культуры Люберец 1 ноября, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Основу красочного шоу составляют самобытные кельтские мелодии, фирменный ирландский степ, живая музыка и завораживающее пение солистов. Ну и, конечно, это энергия движения, отточенность и синхронность, яркие костюмы и невероятные ритмы. Начало единственного концерта в Люберцах в 19:00 по адресу: Октябрьский проспект, дом №200», - говорится в сообщении.

В состав труппы ирландского шоу входят чемпионы европейских чемпионатов и призеры международных соревнований по ирландским танцам, которые проходили обучение у знаменитого ирландского танцора, девятикратного чемпиона мира Колина Дана.