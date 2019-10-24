РИАМО - 24 окт. В столице определили самый популярный маршрут электробуса, им стал маршрут №т76, который связывает Ярославский район со станцией московского метро «ВДНХ», говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

Каждый день им пользуется более 20 тысяч человек. В целом же с сентября прошлого года электробусы перевезли более 16 миллионов пассажиров.

«Электробус – транспорт Москвы будущего. Он надежный, экологичный, маневренный и современный. Это большой шаг вперед в развитии городского транспорта. Уже сейчас столичные электробусы перевозят более 135 тысяч пассажиров в день», – сказал главный инженер ГУП «Мосгортранс» Павел Хмелев.

В электробусах созданы все условия для пассажиров, что обеспечивает комфортное перемещение по городу. Здесь есть и USB-разъемы, и медиаэкраны, и продвинутая система климат-контроля.

Сегодня в Москве работает более 220 электробусов, которые курсируют по 14 маршрутам. До конца года их станет уже 300, столько же планируется закупить в будущем году.

За исправность техники отвечают поставщики-производители — компании КамАЗ и ГАЗ. В течение 15 лет они будут обслуживать автобусы на электротяге и зарядные станции.

«Сверхавтобусы» или езда с поломками: москвичи об электробусах>>