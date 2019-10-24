РИАМО - 24 окт. На сегодняшний день средняя температура октября в столице составляет плюс 9,7 градуса, несмотря на ожидающееся похолодание он все равно может остаться самым теплым за всю историю метеонаблюдений, сообщается на сайте «Метеовести».

Текущий октябрь в центре Европейской России удивляет небывалым теплом. Во многих городах обновлено множество рекордных максимумов, да и столица не осталась в стороне. За неделю до конца месяца его средняя температура в Москве составляет плюс 9,7 градуса, что на 4,6 градуса выше климатической нормы. Но в начале следующей недели ожидается похолодание.

«На основе имеющихся на текущий момент прогнозов, мы решили подсчитать, на сколько изменится средняя температура октября к его окончанию. Расчеты показали, что средняя температура месяца составит плюс 9-9,2 градуса. Таким образом, с высокой вероятностью октябрь 2019 года может стать самым теплым в истории», - говорится в сообщении.

Пока самым теплым октябрем в Москве является октябрь 1967 года, тогда среднемесячная температура воздуха составила плюс 9 градусов. На втором месте октябрь 2008 года с температурой плюс 8,9 градуса, и замыкает тройку самых теплых октябрей 1974 год с показателем плюс 8,7 градуса.