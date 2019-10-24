РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 окт. В поселке Малаховка городского округа Люберцы новую школу планируется сдать в третьем квартале 2020 года, а с 1 сентября она примет новых учеников, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«Здесь стояло до этого деревянное, ветхое здание «Сказка», прошлый век. Малаховка - это некая изюминка России, в прошлом Малаховка - дачная зона, красивые места. Жители дорожат тем, что есть в поселке. Мы старались подобрать проект, который не испортил бы пейзаж, эти окрестности. Школа здесь небольшая будет, на 275 мест. Школу планируем сдать в 3 квартале 2020 года», - сказал Ружицкий.

По его словам, на возведение школы выделено 450 миллионов рублей.

Работы выполняет ООО «Стройкапитал». На данный момент производятся работы по устройству монолитного каркаса.