РИАМО - 24 окт. Следователи проверят информацию из СМИ о нарушении жилищных прав жителей дома по Фрунзенской набережной в Москве, сообщается на официальном сайте ГСУ Следственного комитета РФ по столице.

«Жители жалуются на отсутствие ремонта кровли дома, поскольку на крыше возведены незаконные постройки. От самовольного возведения мансарды крыша начала разрушаться, образуются дыры и трещины», – говорится в сообщении.

В сюжете одного из федеральных каналов также приводится информация о том, что жильцы дома много раз обращались в управляющую компанию, но та бездействовала.

По данному факту ГСУ СК РФ по Москве организована доследственная проверка, в рамках которой будут изучены все обстоятельства и факты изложенные в сюжете. По ее результатам примут процессуальное решение.