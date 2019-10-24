РИАМО - 24 окт. Парк поездов на Московском центральном кольце (МЦК) проверяют и готовят к холодному времени года, на зимний режим работы «Ласточки» перейдут с 1 ноября, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«ОАО «РЖД» подготавливает парк электропоездов «Ласточка» Московского центрального кольца к работе в зимних условиях. Необходимые проверки, техническое обслуживание и настройку проходит 51 состав. Завершить работы запланировано к 1 ноября 2019 года», – говорится в сообщении.

Специалисты настраивают работу отопительного оборудования для поддержания комфортной температуры воздуха в вагонах, проверяют системы бортового управления составами, подвагонное оборудование, обогрев системы подачи песка под колеса (противобуксовочная система) и переводят токоприемники на зимний режим работы (увеличивают силу нажатия на контактный провод).

Проводится инструктаж с локомотивными бригадами об особенностях ведения поезда в тяжелых условиях. Особое внимание уделяется тренировкам по взаимодействию с городскими службами при возникновении нестандартных ситуаций.