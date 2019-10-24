РИАМО - 24 окт. С 4 по 13 октября масштабный гастрономический фестиваль «Золотая осень» в Москве посетили 6,7 миллиона человек, что на 200 тысяч больше, чем в прошлом году, при этом 15,6 тысячи человек поучаствовали в мастер-классах, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета фестиваля «Московские сезоны».

За время проведения «Золотой осени» в текущем году реализовали 198 тонн продуктов — рыбы, мяса, сыров, молочной продукции, овощей, фруктов и сладостей. При этом гости фестиваля за 10 дней также съели 130 тысяч порций горячих блюд и выпили 140 тысяч литров согревающих напитков.

«На фестивальных площадках в центре и округах гости приобрели: почти 29,5 тонн сыров и молочной продукции, 19,5 тонн рыбы и морепродуктов, более 16 тонн мясных деликатесов, более 14 тонн овощей и фруктов и 118,6 тонн кондитерских изделий», — отмечается в материале.

В рамках фестиваля также прошли концерты и спектакли. Выступали фолк- и поп-исполнители, шоу организовывали московские театры и участники детских творческих коллективов. Всего на фестивале состоялось 226 концертных программ, которые посмотрели 76 тысяч человек. Также были организованы соревнования среди гостей. Так, на кулинарных баттлах посетители готовили десерты, а на цветочных — создавали красочные осенние букеты.

«Самые активные гости (таких было более 50 тысяч) попробовали свои силы в 48 спортивных активностях: таких, к примеру, как «Осенняя эстафета» на площади Революции, мастер-классы по историческому фехтованию и разнообразные подвижные игры. Еще 4,2 тысячи юных посетителей фестиваля поучаствовали в веселых «Гонках на тракторах», что проходили на специальной площадке-трассе на Красной площади. И порядка 300 тысяч человек покатались на каруселях», — отмечается в материале.

Кроме того, в рамках гастрономического фестиваля организовали 33 бесплатные экскурсии по Москве и массу лекций. Кроме того, прошли и фестивальные выставки. Так, например, на Красной площади гостей гостям мероприятия представили инновации в сельском хозяйстве – от «умных грядок» до беспилотников. В то же время на площадке на переходе от Манежной площади к площади Революции из Чебоксарского Музея истории тракторов привезли более 20 уникальных сельскохозяйственных машин.