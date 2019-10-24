РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 окт. В подмосковном Дзержинском с 5 сентября от гриппа привились порядка 13 тысяч жителей, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«С начала прививочной кампании, с 5 сентября, почти 13 тысяч жителей городского округа Дзержинский прошли вакцинацию от гриппа. Она продлится до 1 ноября», - говорится в сообщении.



Прививки проводят бесплатно в поликлинике Дзержинской городской больницы для взрослых. Для этого нужно пройти в прививочный кабинет №105 на первом этаже с 09:00 до 17:00, в субботу с 09:00 до 12:00. В детском поликлиническом отделении вакцинируют в прививочном кабинете №15 на втором этаже с 09:00 до 16:00.

Также прививки делают в медицинских кабинетах дошкольных и школьных образовательных учреждений по графику работы кабинетов.