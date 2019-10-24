РИАМО - 24 окт. Затраты на строительство новых станций столичного метрополитена до 2024 года увеличились до 2 триллионов рублей, пишет в четверг газета «Ведомости».

«Строительство метро с 2011 по 2024 годы может обойтись бюджету Москвы более чем в 2 триллиона рублей, следует из Адресной инвестиционной программы. В эти расходы входят проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на линиях и станциях метро, а также на депо и технологической части пересадочных узлов», – говорится в материале.

На строительство подземки город в 2020-2022 годах направит 700 миллиардов рублей, при этом годом ранее план был на 546 миллиардов (+28%). С 2011 года по начало 2019 года Москва вложила в развитие метрополитена порядка 855 миллиардов рублей. До конца года будет освоено еще 176 миллиардов рублей. К 2023 году остаток лимита бюджетных обязательств составит 331 миллиард рублей.

Согласно данным издания, в 2012 году на строительство московского метро планировалось выделить 900 миллиардов рублей, однако на 2015-2018 годы затраты выросли до 1,3 триллионов рублей, к 2024 году сумма составит более 2 триллионов рублей. Это в 2,2 раза больше первоначальной суммы.

Сотрудник столичного Стройкомплекса объяснил, что удорожание в основном связано с тем, что программа строительства значительно расширилась. Началось строительство метро на территории новой Москвы, продлеваются существующие ветки – Люблинско-Дмитровская, Калининско-Солнцевская и Сокольническая линии. Решено построить новые станции в Троицке, Внукове и Рублево-Архангельском.

Кроме того, подорожание также связано с ростом зарплат рабочих, повышением НДС, закупками высокотехнологичного импортного оборудования.